Deux sondages ont été réalisés après l’annonce de la dissolution de la Knesset. Si la droite reste majoritaire, il semble pour l’instant que le Likoud ne pourra pas former une coalition d’au moins 61 sièges sans le parti d’Avigdor Lieberman qui progresse et se poste en « faiseur de rois ». Autre signe notoire et historique dans ce sondage: le Parti travailliste frôle le seuil d’inégibilité!Lire la suite sur lphinfo.com