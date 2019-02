Premiers résultats des primaires du Likoud: certains députés pourraient ne plus faire parti de la 21e Knesset

Avec près de 75% des suffrages exprimés lors des primaires du Likoud mercredi matin, les résultats indiquent que le ministre des Transports, Yisrael Katz, arriverait en tête de liste de la Knesset (après le président Benjamin Netanyahou), suivi du président de la Knesset, Yuli Edelstein et de l’ancien ministre Gideon Sa’ar qui occuperait la troisième place. Et un certain nombre de membres du Likoud qui siègent actuellement au parlement israélien pourraient se retrouver exclus de la 21e Knesset, même si le Likoud semble, selon les sondages des derniers mois, capable de remporter à peu près le même nombre de sièges qu’il détient actuellement. Lire la suite sur tel-avivre.com