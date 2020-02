Premiers contacts officiels entre Israël et la Bolivie

Deux mois après l’annonce de la reprise de relations entre Israël et la Bolivie – conséquente au changement radical de régime dans ce pays sud-américain – des premiers contacts officiels ont eu lieu à l’Onu entre l’ambassadeur d’Israël Dany Danon et son homologue bolivien Reuben Suarez. Lors de cette rencontre, les deux hommes ont discuté de l’ouverture d’une ambassade bolivienne en Israël et de l’établissement d’une coopération fructueuse notamment dans les domaines des technologies, du traitement de l’eau, de l’agriculture et du tourisme.Lire la suite sur lphinfo.com