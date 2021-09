Première rentrée des classes en 1949: La lettre du ministre israélien de l’Education

Le 1er septembre est arrivé. À cause du corona, notre attention est concentrée sur comment les enfants apprendront, mais qu’apprendront-ils ? En 1949, la première année de l’État d’Israël, le ministre de l’Éducation, Zalman Shazar, écrit une longue lettre aux jeunes étudiants du nouvel État. Par la journaliste Sivan Rahav Meir.

Voici quelques phrases qui éveillent en moi une nostalgie du temps où on osait parler ainsi. Première rentrée des classes en israël.

: « Grandissez, jeunes frères et sœurs. Ouvrez grand les portes de votre cœur à la Torah d’Israël. Vous saurez le prix de la fidélité que la chaîne des générations a payé ,combien amer le goût de l’esclavage et quelle destinée a précédé la vision du réveil israélien. Rappelez-vous : vous êtes tenus de continuer. La valeur historique de notre entreprise de résurrection en dépend. Aimez l’héritage de votre peuple. S’il vous plaît, apprenez à raviver parmi vous la lumière de ses aspirations sacrées et de ses destinées éternelles.

Veuillez chérir les grands créateurs et enseignants, les anciens et la vie avec nous aujourd’hui.*Apprenez à faire le lien des connexions de l’âme et du cœur avec l’héritage éternel renouvelé . Que la vision des prophètes d’Israël soit celle de votre vie future. Notre pays – les espoirs de la nation. Et les espoirs de l’État – la jeunesse. Rassemblez vos forces, enseignez bien, approfondissez vos connaissances, connaissez la Torah d’Israël, chérissez l’esprit créatif de l’homme, aimez la liberté. Et gardez précieusement ce qui vous a été confié .

Ce fut la première rentrée des classes en Israël.