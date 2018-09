Première photo de Hosni Moubarak, l’ancien président égyptien

Hosni Moubarak, l’ancien président égyptien, n’a pas été vu en public depuis fort longtemps. On le voit sur la photo qui a été posée ce weekend sur Twitter et, contrairement aux rumeurs, il est bien vivant

Après 18 jours de contestations violentes, Hosni Moubarak avait été contraint à la démission le 11 février 2011. Il avait conservé le pouvoir trente années durant. L’ancien président égyptien fut condamné à la prison à perpétuité. Mais en raison de son état de santé, il bénéficia d’une mise en liberté conditionnelle en août 2013, avant d’être acquitté définitivement le 2 mars 2017. Depuis, Moubarak coule une retraite paisible avec les membres de sa famille.

Première photo depuis un an et demi

Il n’était plus apparut en public depuis près d’un an et demi. Ce cliché est la première photo officielle de l’ancien Raïs. Moubarak a pris du poids et a considérablement vieilli. Le 4 mai 2018, l’ancien président égyptien a fêté ses 90 ans.

Le bilan reste néanmoins lourd : la répression de la révolution a officiellement provoqué la mort de 890 personnes, dont 26 policiers et fait plus de 6 460 blessés, pour la période du 25 janvier au 16 février 2011.