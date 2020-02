Première: Abbas se moque d’Ahmed Tibi et d’Eyman Odeh

Le président de l’Autorité palestinienne Mahmoud Abbas s’en est pris à l’accord du siècle du président américain Trump. A propos d’un hypothétique échange de territoires et de populations. Abbas repousse cette éventualité d’un revers de la main. Et, surprise, il s’en prend à ses alliés au sein de la Knesset.

Quand le président de l’Autorité palestinienne se moque de ses alliés à la Knesset. La position d’Abbas à propos d’un échange de territoire était connue. En revanche, son attitude envers deux députés arabes israéliens est un fait nouveau. Ahmed Tibi et Eyman Odeh ont toujours soutenu le président à vie de l’Autorité palestinienne. Le moins que l’on puisse dire, c’est que ce dernier n’en a cure.

אפילו מחמוד עבאס לא רוצה את תושבי אם אלפחם..! pic.twitter.com/ulV1SPSRHd — סאמר ברהם 🇮🇱🇮🇱Samer Barham (@SamerBarhamS) February 1, 2020

Traduction des propos de Mahmoud Abbas :

Comme je vous l’ai dit à propos du Triangle. Le Triangle et ses habitants, gardez-les. Bon gré mal gré nous n’en voulons pas. Ahmed Tibi et je ne sais qui d’autre, cet autre député, comment s’appelle-t-il ? (Un conseiller lui répond Ayman Oudeh), Tous, tous, nous n’en voulons pas, gardez les.

Le Triangle ?

Le Triangle autrefois appelé Le Petit triangle, est une concentration de villes et villages arabes israéliennes proches de la Ligne verte, dans la plaine orientale de la région de Sharon. Le nom vient du triangle formé par les localités et visible depuis les airs. Le plan Trump évoque un possible échange de territoires entre Israël et les Palestiniens.