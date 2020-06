Premier test concluant pour le vaccin israélien contre le Covid-19

Selon une étude publiée le 19 juin, une seule dose d’un vaccin contre le SRAS-CoV-2 mis au point à l’Institut israélien de recherche biologique assure une protection contre le SRAS-CoV-2 et contre le Covid-19 chez les hamsters dorés syriens.

Le vaccin recombinant VSV-∆G-spike «entraîne une induction rapide et puissante des anticorps neutralisants contre le SRAS-CoV-2», rapportent les auteurs de l’article.

Deux groupes de hamsters ont été utilisés dans l’étude. Un groupe a reçu le vaccin avant d’être infecté par le nouveau coronavirus. L’autre groupe n’a pas été vacciné au préalable.

Les hamsters qui ont reçu une seule dose de la vaccination expérimentale n’ont pas perdu de poids corporel. En outre, leurs poumons «ne présentaient qu’une pathologie pulmonaire mineure et aucune charge virale». En revanche, les hamsters non vaccinés présentaient des lésions tissulaires pulmonaires importantes et charges virales.

« Dans l’ensemble, nous suggérons le VSV-∆G-spike recombinant comme vaccin sûr, efficace et protecteur contre l’infection par le SRAS-CoV-2 », déclarent les auteurs.

Demande de brevet déposée

Ils ont noté que plus de 90 vaccins sont développés rapidement dans une variété de pays en utilisant une variété de technologies. Actuellement, aucun de ces tests n’a été approuvé. Ici, nous avons conçu un vaccin à base de rVSV (rVSV-∆G-spike). La protéine VSV-G est remplacée par la protéine SARS-CoV-2 S, créant un virus de réplication recombinant. »

L’institut gouvernemental de recherche de Ness Ziona, qui travaille normalement sur des projets de défense, a concentré tous ses efforts sur la recherche de nouveaux coronavirus. En collaboration avec plusieurs partenaires, l’IIBR développe un traitement et un vaccin ainsi qu’une nouvelle méthode de détection du virus par analyse respiratoire.

Le vaccin candidat devra maintenant être testé sur des animaux plus gros et enfin sur des humains. Entre-temps, une demande de brevet a été déposée.

SOURCE: Israel 21c