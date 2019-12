Le journaliste et écrivain présentera son éblouissant spectacle poétique et musical : PLAISIRS D’AMOUR le 8/01 à Jérusalem et le 9/01 à Tel Aviv.

Ce sera l’occasion pour le public de l’écouter lire quelques-uns des plus beaux poèmes de la littérature française, entrecoupés d’œuvres de Chopin interprétées par la pianiste Nathalie Seror Nakash.Lire la suite sur lphinfo.com