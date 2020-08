« Pouvez-vous consacrer un article à cet arabe israélien ? »

Bonjour Coolamnews. Je voulais vous faire part de l’histoire de cet homme incroyable nommé Yossef (Youssouf) Haddad. Pourriez-vous lui consacrer un article sur votre site d’informations. Il mérite notre gratitude pour avoir consacré sa vie à l’Etat d’Israël.

Un article pour Yossef ! Yossef est un Arabe israélien. Il a servi dans les rangs de Tsahal et a même été grièvement blessé au cours de son service. Depuis, Yosef Haddad parcourt la terre entière pour pôrter la contradiction auprès des détracteurs d’Israël.

Dans sa jeunesse, Yossef s’est porté volontaire pour l’armée. Il a servi dans l’unité des Golani et a été grièvement blessé pendant la Seconde Guerre du Liban. Aujourd’hui, il est considéré comme le porte-parole principal des arabes israéliens dans le monde.

Il lutte en permanence contre les organisations BDS. Il se promène dans le monde entier et représente fièrement Israël sur les campus. De plus, Yossef anime des conférences et n’hésite pas à se confronter aux activistes anti-israéliens.

Sa seule présence désarçonne ses adversaires et sème le doute. Par exemple, alors que les BDS et autres tentent de convaincre leurs auditoires qu’Israël est un Etat qui pratique l’apartheid, Yossef apparaît. Il raconte simplement son histoire. Inutile de vous décrire l’embarras des idiots utiles.

Aux côtés de Gal Gadot !

Yossef a récemment été désigné sur la liste des 50 Israéliens qui influencent le monde. Il trône sur cette liste aux côtés de Gal Gadot et Nikki Haley (l’ancienne ambassadrice américaine à l’ONU). En d’autres termes, il se dépense sans compter pour faire briller l’image d’Israël. Qui peut en dire autant ?

En outre, Joseph a fondé l’association ′′ Arabe ensemble l’un pour l’autre ′′. Il s’agit d’une association arabe israélienne qui travaille dans le but de connecter le secteur arabe à la société israélienne.

Il me semble en conséquence, que Yossef mérite un article de votre part. Surtout, il mérite l’estime de tout notre peuple.

Nissim-Chalom Benattar (Article mis en forme par Nathalie Sivan)