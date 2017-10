Poutine reçoit Arouri, l’assassin de 3 adolescents juifs©

Zeev Elkin avec Sergeï Lavrov

La délégation « de travail » du Hamas dans les bureaux de Bogdanov, n°2 du Ministère russe des Affaires étrangères. Al Arouri et le Ministère ont sans doute insisté pour que celui-ci ne figure pas en « une » sur les photos de la presse.

Le Ministre israélien de la protecion de l’environnement, Zeev Elkin a rencontré le Ministre russe des Affaires Etrangères, Sergey Lavrov à Moscou et a protesté contre la réception du planificateur opérationnel terroriste Saleh al-Arouri, de la branche « militaire » du Hamas, en tant que coreprésentant d’une délégation du Hamas à Moscou.

La délégation du Hamas s’est rendue à Moscou, la semaine dernière et a été reçue le 19 septembre. Elle était dirigée par un membre dominant au sein de l’échelon politique du groupe terroriste, Moussa Mohamed Abu Marzouk. La délégation comprenait également Husam Badran (porte-parole du Hamas sur le plan international et fréquemment caché au Liban) et le planificateur d’assassinats d’enfants juifs, Saleh al-Arouri (réputé : « Ministre des affaires étrangères » du Hamas, selon les médias russes complaisants envers le terrorisme antijuif).