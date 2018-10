Pourquoi une souccah dans l’Eglise du Christ à Yafo?

Des milliers de chrétiens du monde entier ont prié fin Septembre au sein des congrégations, églises, communautés et organisations pour le retour (des corps) du lieutenant Hadar Goldin et du sergent Oron Shaul, soldats de Tsahal enlevés et tués par le Hamas pour durant cessez-le-feu humanitaire 1er août 2014, lors de l’opération Bordure Protectrice.

L’initiative internationale a été promue par la famille Goldin qui a envoyé une pétition en août aux églises et aux organisations chrétiennes du monde entier pour leur demander de se joindre à l’initiative avant la réunion de l’Assemblée Générale des Nations Unies prévue mardi 25 septembre.

La prière a été initiée en Australie, aux Philippines, à Taiwan et en Inde, et s’est poursuivie en Israël, en Afrique et en Europe avant de se terminer aux États-Unis, au Costa Rica et au Brésil.

En Israël, les prières se sont déroulées dans l’église du Saint-Sépulcre à Jérusalem, dans une église du le village chrétien de Fassuta en Galilée et au sein de l’église orthodoxe grecque de Capharnaüm, village biblique situé sur la côte Nord de la mer de Galilée.

Dans l’Eglise du Christ à Jérusalem, près de la porte de Jaffa dans la vieille ville, le pasteur David Pilgi a dirigé quatre prières en hébreu et en anglais au cours de la journée, devant une souccah installée dans l’église.Lire la suite sur israelvalley.com