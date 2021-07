Pourquoi une ONG arabe de Jérusalem a-t-elle refusé une aide européenne ?

L’association Burj Alluqluq, basée dans la partie orientale de Jérusalem, a refusé une aide financière d’un million d’euros (4 millions de shekels) proposée par des pays européens. En y regardant de plus près, la raison de ce refus surprenant est la suivante : dans la proposition de contrat qui lie les donateurs à l’association, une nouvelle clause stipule que l’argent ne doit en aucun cas servir à financer des activités terroristes et que cette association ne doit pas avoir de liens avec des organisations terroristes ! Burj Alluqluq développe en toute impunité des activités subversives à Jérusalem et bénéficie de subsides européens, « palestiniens » et turcs.Lire la suite sur lphinfo.com