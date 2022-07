Pourquoi selon le Rabbi, faut -il célébrer nos anniversaires ?

Aujourd’hui c’est mon anniversaire. Je n’écris généralement pas ici sur des choses et dates personnelles, mais * le rabbin Yosef Its’hak Jacobson * m’a expliqué pourquoi cela vaut la peine de célébrer un anniversaire en public, de manière grandiose. Par la journaliste Sivan Rahav-Meir.

« Le Rabbi de Loubavitch a déclaré à notre génération une « opération anniversaire ». Il était important pour lui que les gens célèbrent ce jour publiquement avec une grande joie. Il a également écrit quelles sont les coutumes de ce jour. Le jour de l’anniversaire, il est bon de donner la tsedaka, de prier avec kavana (intention), de réciter des psaumes. Nous pouvons également prendre sur nous une petite et nouvelle mitsva que nous allons maintenant observer, etc…

« Pourquoi a-t-il renouvelé cette opération à notre génération ? A mon avis, poursuit le rav Jacobson,l’un des plus grands défis de notre temps est que l’homme sache qu’il y a une finalité intérieure à son existence. Que l’homme puisse se réjouir de la raison pour laquelle il a été envoyé dans le monde, savoir qu’il a été créé par la foi en lui et en ses talents.

Le message de la célébration

Certaines personnes pensent aujourd’hui qu’elles ne sont rien, zéro, et c’est tout simplement horrible. Les gens traversent des périodes de vulnérabilité, font face à l’embarras et à la confusion, et parfois il semble que plus il y a d’abondance – plus il y a de souffrance.

Une célébration d’anniversaire transmet un message important à notre époque : vous célébrez que le Saint Béni soit-Il croit en vous et veut votre existence et vos bonnes actions dans ce monde.

Ce jour est un rappel que quoi qu’il arrive – vous avez un pouvoir infini et plein de lumière. «

Ouah. Merci à Rav Jacobson pour le sens qu’il a donné à cette journée. Et mazal tov à vous tous, chacun le jour où il a été envoyé pour illuminer le monde.