Pourquoi les USA vont livrer 4 avions ravitailleurs à Israël ?

Tsahal doit recevoir dans les années à venir quatre avions ravitailleurs américains du géant Boeing. Un contrat qui intervient dans le cadre de l’aide militaire de Washington à l’Etat hébreu, a annoncé le constructeur aéronautique. Explication.

Le contrat d’une valeur de 927 millions de dollars a été signé jeudi entre le ministère américain de la Défense et le constructeur. Il porte sur la livraison de quatre Boeing ravitailleurs KC-46A. Ils seront financés par l’aide américaine à Israël, a précisé la branche israélienne de l’entreprise dans un communiqué en hébreu.

Présentés par le constructeur comme les plus perfectionnés au monde, ils doivent être livrés à partir de 2025-2026. Ils « offriront la possibilité à Israël de ravitailler tous les avions de l’armée de l’Air en activité et de transporter des troupes », d’après Boeing. Ils remplaceront les avions de type 707 utilisés depuis des années.

Le timing en question

Le ministre israélien de la Défense, a remercié Washington. Benny Gantz estime dans un communiqué que les « avions ravitailleurs qui sont achetés, en plus de l’acquisition d’un escadron de F35 (avions de combat), d’hélicoptères, de sous-marins et de munitions modernes, permettront à l’armée israélienne d’affronter les défis proches et lointains ». Selon Israël Magazine, l’Etat hébreu voudrait que ces appareils soient livrés plus rapidement. Israël pourrait vouloir les utiliser en cas d’attaque contre l’Iran, ennemi numéro un d’Israël.

Est-on à la veille d’une attaque contre le régime des mollah ? Les avis sont partagés. « Leur arrivée tardive montre combien une frappe contre l’Iran dans les années à venir est improbable », estime le commentateur Yossi Yehoshua dans le quotidien Yediot Aharonoth.

Israël mène actuellement une offensive de dernière minute pour tenter de convaincre les Occidentaux de ne pas renouveler l’accord sur le programme nucléaire iranien de 2015 (JCPOA), dont les Etats-Unis de Donald Trump s’étaient désengagés trois ans plus tard.

