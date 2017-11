Pourquoi les israéliens ne se bousculent pas pour s’expatrier à Paris?

Dans le cadre de l’étude annuelle “Expat Insider”, l’association InterNations a dressé une liste des meilleures villes internationales pour vivre et travailler à l’étranger. 7 985 expatriés vivant dans 40 pays différents se sont exprimés sur la qualité et le coût de la vie urbaine, ainsi que sur la qualité de la vie professionnelle et la facilité d’installation. Le classement, relayé par Business Insider, révèle que la capitale de Bahreïn, Manama, caracole en tête. Lire la suite sur israelvalley.com