Pourquoi les Alliés ont refusé de sauver les juifs ?

Des occasions se sont présentées, les Alliés les ont repoussées. On ne leur demandait que d’intervenir, de transporter et d’accueillir des hommes en danger imminent de mort. Par Marc-André Charguéraud, homme d’affaires, éditeur et historien suisse.

Fin 1942, le département d’Etat américain apprend qu’il peut sauver des milliers de Juifs en Bulgarie. Sofia est disposée à « négocier » leur départ.[1] Mars 1943, Eden et Roosevelt traitent de ce sujet à Washington. « Si nous faisons cela, dit Eden, alors tous les Juifs du monde voudront que nous fassions des offres similaires pour la Pologne et pour l’Allemagne. Hitler pourrait bien nous prendre au mot et il n’y a tout simplement pas assez de bateaux dans le monde pour les évacuer ».[2] Les Alliés refusent de participer au sauvetage de dizaines de milliers de Juifs de peur que la voie ne soit ouverte au départ de centaines de milliers, une situation difficile à gérer.

Au printemps 43, Borden Reams, du Département d’Etat, argumente. « Il faut éviter de négocier car il y a toujours le danger que le gouvernement allemand accepte de livrer aux Etats-Unis et à la Grande-Bretagne un grand nombre de Juifs. Ni la situation militaire, ni celle des transports maritimes n’auraient permis aux Nations Unies d’entreprendre une telle tâche. Dans le cas où nous aurions admis notre impuissance à prendre soin de ces gens, la responsabilité d’une poursuite de leur persécution aurait été transférée du gouvernement allemand aux Nations Unies ».[3]

Transfert de responsabilité

Ce « transfert de responsabilité » et ses conséquences possibles peuvent-ils être avancés pour justifier un refus de négocier ? Le manque de transports maritimes semble une excuse inacceptable lorsqu’il s’agit de dizaines de milliers de personnes. On manque de transports maritimes ? L’Angleterre et les Etats-Unis ne trouvent-ils pas à la même époque les moyens de transport vers des sanctuaires d’accueil de 100.000 réfugiés non juifs, polonais, yougoslaves et grecs ?[4]

Le 13 février 1943 le New York Times publie un rapport selon lequel le gouvernement roumain est prêt à autoriser l’émigration de 70.000 Juifs déportés fin 1941 dans un territoire occupé de l’Union soviétique connu sous le nom de Transnistrie. Ces Juifs pourraient partir sur des bateaux battant pavillon du Vatican ou de la Croix Rouge à condition qu’une taxe de départ soit payée pour chacun afin de couvrir les frais de transport de Transnistrie à la destination finale.[5]

Londres suit la même ligne de conduite que celle adoptée pour les Bulgares : «C’est un mode de chantage qui ouvrira les portes toutes grandes à l’Allemagne et à ses satellites d’Europe du Sud-Est pour déverser dans les pays d’outremer, à un prix donné, tous les nationaux dont ils veulent se débarrasser ».[6] Décembre 1943, Washington résume la position britannique. « Le Foreign Office estime qu’il est impossible de prendre en compte des groupes importants comme les 70.000 réfugiés dont le sauvetage est envisagé C’est pourquoi ils sont peu disposés à donner leur accord».[7]

Les Anglais sont apparemment prêts à accepter la mort de milliers de Juifs

Scandalisé, Henry Morgenthau, le ministre des Finances américain, condamne : « les Anglais sont prêts à accepter la mort de milliers de Juifs en territoires ennemis du fait des difficultés à recevoir un nombre considérable de Juifs s’ils pouvaient être sauvés ».[8]

Morgenthau oublie que la politique américaine est la même que celle des britanniques. Dès novembre 1941, Cavendish Canon du State Department avance les raisons d’une non intervention des Etats-Unis qui sont les mêmes que celles avancées par Londres. « Il ne faut pas soutenir un projet visant à faire sortir 30.000 Juifs de Roumanie. L’adoption d’un tel plan amènerait probablement de nouvelles pressions en faveur d’asiles dans l’hémisphère occidental, une migration des Juifs roumains soulèverait la question d’un traitement similaire accordé aux Juifs hongrois et par extension, à tous ceux de tous les pays où se sont déroulées d’intenses persécutions ».[9]

Plus tard, le 7 mai 1943, Cordell Hull, le chef du State Department, confirme cette politique de non intervention dans une lettre à Roosevelt : « Le coût inconnu de transporter un nombre indéterminé de personnes d’un endroit non révélé vers une destination ignorée, un plan recommandé par certains, est évidemment hors de question ».[10]

Sincérité ?

Ces déclarations sont-elles sincères ou servent-elles à se justifier envers une opinion publique américaine alertée par le groupe d’orthodoxes réformistes de Bergson ? Il a fait paraître en pleine page du New York Times du 16 février 1943 une annonce percutante : « A vendre à l’humanité 70 000 Juifs, garantis du genre humain à 50 dollars pièce ».[11]

Le 20 décembre 1943, malgré l’opposition britannique, le State Department autorise le transfert des capitaux nécessaires à une négociation. Trop tard, avant qu’un seul dollar ne soit envoyé, les pressions allemandes sur Bucarest font avorter le projet. Le 19 mars 1944, les troupes allemandes occupent la Hongrie. Le 21, Gerhart Riegner, le représentant du Congrès Juif Mondial, télégraphie à New-York et à Londres : « Extrêmement anxieux au sujet du destin des Juifs hongrois.

Il suggère un appel dans le monde entier de personnalités anglo-saxonnes juives et non-juives, y compris les chefs des Eglises protestante et catholique, au peuple hongrois. Il faut inciter les Allemands et les Hongrois à ne pas admettre l’application de la politique d’extermination des Juifs ».[12] Ce « destin » va conduire à Auschwitz en six semaines plus de 400 000 Juifs hongrois.

L’Hypocrisie mondiale

Les Alliés, alors que la victoire se profile, se défaussent de toute responsabilité en demandant aux autres pays d’intervenir. Le 30 mars 1944, Eden appelle « les pays alliés ou soumis à l’Allemagne à s’opposer à de nouvelles persécutions et à coopérer à la protection et au sauvetage des innocents ».[13] Deux jours auparavant, Roosevelt a demandé aux Hongrois de ne pas coopérer et d’aider les Juifs dans toute la mesure du possible.

Aux nations neutres il demande d’ouvrir leurs portes toutes grandes aux réfugiés et leur promet que l’Amérique « trouverait des moyens pour assurer leur entretien et les aider jusqu’à ce que le tyran soit terrassé ».[14] Des promesses hypocrites quand on se rappelle les demandes réitérées d’assistance des pays neutres. Ils s’engagent à accepter un plus grand nombre de réfugiés s’ils peuvent compter sur les Alliés pour les soutenir financièrement et s’engager à leur trouver un lieu d’accueil définitif après les hostilités.

Ce sujet est évoqué dans plusieurs réunions au sommet des Alliés sans recevoir de réponse. Le 18 juillet 1944, le Foreign Office reçoit un message de la légation britannique à Berne. Le gouvernement hongrois a informé les diplomates suisses à Budapest que tous les Juifs en possession d’un permis d’entrer dans d’autres pays, y compris la Palestine, pourraient quitter la Hongrie.

Le gouvernement allemand donnerait des permis de transit à de tels émigrants. D’après le Comité International de la Croix-Rouge un premier contingent de 40 000 Juifs hongrois peut partir dès la mi-août.[15] Eden, le 4 août il écrit : « On ne sait pas si le chiffre de 40.000 ne sera pas beaucoup plus important. »[16] Il rappelle la proposition de Brandt que le Comité étudia récemment et qui concernait 800.000 à un million de Juifs. Il estime urgent de prendre des mesures pour arrêter ce mouvement en attendant une décision sur notre ligne d’action générale ».

Trop tard

Il faudra attendre un mois et demi pour que le 17 août 1944 les deux gouvernements publient un communiqué par lequel ils acceptent la responsabilité de trouver des lieux d’asile pour tous les Juifs autorisés à quitter la Hongrie. Sans autres précisions. Trop tard, le soir du 24 août 1944, Himmler le chef de la Gestapo à Berlin, ordonne la suspension immédiate des préparatifs d’évacuation.[17]

On a argumenté que les chances de sauvetages sont minces, pour certains inexistantes. Mais on ne peut rien affirmer car n’a-t-on pas assisté à des sauvetages par des individus sans grands moyens qui ont pris tous les risques et ont évité la mort de milliers de Juifs ? Au nom d’une morale élémentaire les Alliés ne devaient-ils pas poursuivre activement toutes les voies de sauvetages qui se présentaient ? On ne leur demandait pas d’intervenir militairement, ce qu’ils refusèrent, mais de transporter et d’accueillir des hommes en danger imminent de mort.

