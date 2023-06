Pourquoi le nouveau tramway du Goush Dan circule à vide depuis des mois?

La »ligne rouge » du tramway du Goush Dan, dans le centre du pays, devait commencer à fonctionner le 30 novembre dernier. Ce délai n’a pas été respecté et depuis sa date de mise en service est sans arrêt repoussée.

Pourtant, les potentiels usagers le voient tous les jours circuler à vide, ce qui a le don de les rendre encore plus impatients de pouvoir en profiter et surtout de les plonger dans l'incompréhension: pourquoi ne peuvent-ils toujours pas l'emprunter?