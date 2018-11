Pourquoi le nom de l’officier de Tsahal, tué à Gaza ne sera pas publié ?

Il est fort probable que le nom de l’officier supérieur tué à Gaza dans la nuit de dimanche à lundi ne soit pas publié. Explications.

Dans le village ou résidait le lieutenant-colonel M, c’est la stupéfaction. « Nous savions qu’il était officier mais personne ne savait où il servait ni même son grade, révèle l’un de ses voisins encore sous le choc. « Il était très impliqué auprès des habitants de la localité. Mais restait très discret sur ses activités », ajoute-t-il.

Les officiers des forces spéciales de Tsahal agissent dans l’anonymat le plus total. Ils participent à des opérations ultrasecrètes et se mêlent parfois à la population arabe. Ces hommes opèrent sous différentes identités. Ils savent que si la situation tourne mal, le secret sera gardé au-delà de leur mort éventuelle. Révéler leur identité post-mortem pourrait mettre à mal leurs camarades qui les ont accompagné au cours des opérations précédentes.

Nous lui sommes redevable bien plus que nous ne pouvons le dire

Le lieutenant-colonel M. est l’officier le plus ancien des Forces de défense israéliennes tué depuis l’opération Tzouk Eitan au cours de l’été 2014. Le porte-parole de Tsahal, le général Ronen Manelis, a déclaré que « les détails liés au lieutenant-colonel M. ne seront pas publiés. Mais il mérite notre reconnaissance pour cette action en particulier et toutes les autres en général ».

Manelis a ajouté que « ce qui a été révélé ce soir est lié aux activités visant à établir la suprématie militaire d’Israël. Le sauvetage de ce commando spécial est un acte courageux. Il fera l’objet d’une évaluation afin d’en déterminer les enseignements à l’avenir ». Le but de l’opération n’était pas d’assassiner ni de kidnapper. Les forces de défense israéliennes sont prêtes et envisagent toutes les possibilités. Nous sommes prêts faire face à tout développement ». Les actions de ce type sont sérieusement pesées et restent généralement sous le radar.

Le chef d’état-major de Tsahal, Gadi Eizenkot, a déclaré pour sa part, qu’une « force spéciale de Tsahal participait à une opération d’une grande importance pour la sécurité d’Israël ». Tsahal et les forces aériennes se sont battus avec courage détermination. Nous somme redevable au lieutenant-colonel M. bien plus que nous ne pouvons le dire. Nous nous tenons auprès de sa famille et souhaitons une prompte guérison à l’officier blessé. »