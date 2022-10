Pourquoi l’attente à l’aéroport Ben Gourion va diminuer ?

L’aéroport international d’Israël va très prochainement s’aligner sur les autres grands aéroports internationaux et numériser les procédures, ce qui permettra de raccourcir sensiblement les files d’attente.

Les passagers qui transitent par l’aéroport Ben Gourion pourront en effet peser eux-mêmes leurs valises, payer l’éventuel excédent de poids ainsi qu’imprimer étiquettes et autocollants pour les bagages. Ces mesures permettront de réduire d’au moins une demi-heure le temps d’enregistrement.

Le PDG de l’Autorité des Aéroports d’Israël (IAA), Hagaï Topolansky, a débloqué plus de 50 millions de shekels (environ 15 millions d’euros) pour le projet qui fera de l’aéroport Ben Gourion l’un des plus modernes au monde. « L’objectif principal d’IAA est, à court terme, d’améliorer les procédures pour les passagers et, à long terme, de numériser intégralement l’aéroport et d’en faire l’un des plus performants qui soit ».

Affluence record à l’aéroport Ben Gourion

Après la levée des restrictions dues au coronavirus, l’aéroport Ben Gourion avait connu une affluence record qui s’est traduite par des files d’attente interminables en raison du manque de personnel. Ofer Lapler, porte-parole de l’Autorité des Aéroports d’Israël, avait déclaré en juin dernier que depuis mars le nombre de vols et de passagers avait augmenté de 340 pour cent alors que dans le même temps le déficit en personnel était de 1 400 collaborateurs.

D’après les informations de l’IAA, quelque 10 millions de personnes ont voyagé sur des vols internationaux. Ainsi, rien qu’en août, le nombre de voyageurs a dépassé les 2,3 millions.

SOURCE: Groupe Israel-Suisse