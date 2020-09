Pourquoi la paix avec les Emirats et Bahreïn sera chaleureuse

Les États du Golfe recherchent une paix chaleureuse avec Israël. Par le professeur Efraim Inbar, président de l’ Institut d’études stratégiques de Jérusalem .

L’accord d’Abraham entre Israël et les Émirats arabes unis est en effet un moment historique dans les relations arabo-israéliennes. Alors que le traité de paix Égypte-Israël de 1979 a brisé le tabou arabe sur la signature d’un accord avec l’État juif, il n’a pas entraîné la normalisation promise des relations, c’est-à-dire la libre circulation des biens et des personnes entre les États. Pas plus que le traité de paix Jordanie-Israël de 1994. Il ne reflétait qu’une rencontre d’intérêts stratégiques entre les élites des deux pays.

En revanche, l’accord entre les Émirats arabes unis et Israël promet d’être la première paix «chaleureuse» arabo-israélienne. Avec Bahreïn suivant maintenant les traces des Émirats arabes unis, un « processus chaleureux de paix » avec d’autres États arabes pourrait être en train de se mettre en place.

Depuis l’annonce de l’accord, les Émirats arabes unis ont accueilli des responsables israéliens, des hommes d’affaires et des touristes d’une manière sans précédent. De toute évidence, Israël espère également renforcer ses liens économiques avec les Émirats arabes unis et voir des émiratis visiter Israël et Jérusalem. Les relations interpersonnelles peuvent fortifier les accords politiques. Depuis que l’Arabie saoudite et Bahreïn ont accepté d’ouvrir leur espace aérien aux vols vers l’est d’Israël, les Émirats arabes unis pourraient devenir la porte d’entrée israélienne vers l’Asie.

«L’Accord d’Abraham»

Le nom choisi pour l’accord, «l’Accord d’Abraham», est significatif. La figure paternelle biblique commune du judaïsme et de l’islam montre que la religion, si souvent une barrière entre les peuples, peut être un pont entre les communautés religieuses et nationales. En effet, Abraham, le découvreur du monothéisme, a enseigné aux gens à accepter un code moral transcendantal totalement aveugle aux différences humaines – parce que tous les êtres humains ont été créés à l’image de Dieu.

La religion est encore très puissante politiquement au Moyen-Orient. Faire référence à l’héritage abrahamique confère une légitimité religieuse à l’accord politique des EAU avec Israël. De plus, en suggérant un héritage mutuel, les EAU reconnaissent essentiellement que les Juifs sont indigènes au Moyen-Orient et en Terre Sainte; et non, comme de nombreux Arabes le croient encore, un intrus étranger ou un phénomène colonialiste. Cette reconnaissance laisse présager des changements révolutionnaires supplémentaires dans les attitudes arabes envers Israël.

En outre, les mouvements diplomatiques vers Israël pris par les Émirats arabes unis et Bahreïn montrent clairement que les États arabes peuvent agir dans leur propre intérêt national en matière de politique internationale, plutôt que de se conformer à un plus petit dénominateur commun périmé, le «consensus arabe»; une pensée dite de «rue arabe» qui est redevable aux Palestiniens intransigeants.

Israël est de plus en plus accepté dans le monde arabe

En effet, les percées avec les Émirats arabes unis et Bahreïn soulignent une tendance historique à long terme selon laquelle Israël est de plus en plus accepté dans le monde arabe. Au fil des ans, le terme «entité sioniste» est remplacé dans le discours arabe par le mot «Israël». Le refus des Arabes d’être présents à tout forum, y compris des Israéliens, s’est atténué dans les forums informels et privés, et maintenant enfin, il s’est largement évaporé.

De même, le tabou sur l’étude de l’hébreu et d’Israël dans les universités arabes a été progressivement remplacé par la nécessité d’étudier l’ennemi, et cède désormais la place à la curiosité pour une nation prospère. Au-delà de ces changements culturels, Israël est devenu un acteur régional puissant avec beaucoup à offrir dans le jeu stratégique joué au Moyen-Orient.

Une convergence d’intérêts entre Israël et les États du Golfe est claire. La montée agressive de l’Iran et de ses mandataires dans la politique régionale a créé une perception commune de la menace. Alors que les EAU et Bahreïn comptent toujours sur un parapluie de sécurité américain, l’Amérique réduit clairement son engagement dans la région. Un processus d’abaissement du profil américain au Moyen-Orient a été initié par le président Obama et a été poursuivi par le président Trump, nécessitant un recalibrage des choix de politique étrangère par les pays de la région. Israël est un partenaire naturel et un acteur important dans l’alignement anti-Iran.

Les nouveaux réalignements régionaux

Plus récemment, les instincts impériaux ottomans et islamistes de la Turquie ont également forcé de nouveaux réalignements régionaux, au profit d’Israël. La Turquie a envoyé 5 000 soldats au Qatar pour le défendre contre un blocus saoudien et émirati qui tentait de provoquer un changement dans le soutien du Qatar aux branches des Frères musulmans de la région. Israël est confronté au Hamas – une version palestinienne des Frères musulmans – qui est soutenu par le Qatar et la Turquie.

De même, le conflit en Libye oppose les Émirats arabes unis, l’Égypte et Israël (et d’autres) à l’intervention de la Turquie au nom du gouvernement de Tripoli lié aux islamistes. Les Émirats arabes unis, comme Israël, ont un intérêt dans la survie du régime d’Al-Sissi en Égypte et soutiennent financièrement l’Égypte, tandis que la Turquie considère le général Al-Sissi comme un usurpateur de l’ancien président égyptien et islamiste Morsi. L’accord de la Turquie avec le gouvernement de Tripoli sur les zones économiques exclusives en Méditerranée a également un impact négatif sur l’Égypte, Israël et la Grèce. Il n’est pas étonnant que la Grèce, Israël et les Émirats arabes unis mènent ensemble des exercices aériens.

Enfin, et non des moindres, les récents accords entre Israël et les États du Golfe ont écarté les Palestiniens. Quoi qu’il en soit, l’Autorité palestinienne n’a pas été en mesure de bloquer le rapprochement entre Israël et les pays arabes. La Ligue arabe a refusé d’adopter une résolution palestinienne pour condamner les EAU.

L’incapacité des Palestiniens

Pendant des décennies, le monde arabe avait fait de beaux discours à la cause palestinienne, mais pas plus. Il y a eu peu de colère publique gouvernementale et / ou arabe contre les accords Israël-Golfe. De nombreux Arabes comprennent que l’incapacité des Palestiniens à saisir les opportunités de paix et d’état ne donne plus le droit aux Palestiniens de bénéficier d’un soutien automatique du monde arabe.

Dans tous les accords de paix entre les États arabes et Israël, les États-Unis ont joué un rôle très important. Bien qu’il soit à la mode ces jours-ci de parler de la «puissance en déclin» des États-Unis, les Américains restent une superpuissance indispensable. (Les nouveaux accords relatifs au Kosovo et à la Serbie sont une indication supplémentaire de la pertinence continue des États-Unis dans les affaires mondiales.) Au Moyen-Orient, même après de nouvelles réductions de la présence des troupes américaines, les États-Unis continueront à avoir une influence significative. Les EAU, Bahreïn et Israël comptent dessus.