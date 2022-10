Pourquoi la Nasa a convoqué un rabbin, un imam et un prêtre ?

Comment les différentes religions du monde réagiraient-elles le jour hypothétique de la découverte d’extraterrestres? Comment cela chamboulerait-il leur foi? Voilà le genre de question que la NASA, l’agence spatiale américaine, a posée à plusieurs religieux lors d’un programme de recherches qu’elle a financé il y a quelques années.

Intitulé The Societals Implication of Astrobiology, ce programme de la Nasa vise à anticiper la réaction des différentes communautés religieuses du monde le jour où des êtres venus d’ailleurs –et qui ne seraient pas des anges, évidemment– entreraient en contact avec les êtres humains.

Ce programme semble d’autant plus essentiel pour la NASA qu’à l’échelle de le planète, il concerne des milliards de personnes croyantes. Une frange importante de la population que l’agence ne veut certainement pas se mettre à dos. Rien de mieux que de prendre les devants, donc.

Au total, vingt-quatre théologiens et religieux, dont un prêtre anglican, un imam et un rabbin, se sont retrouvés pendant un an au Center for Theological Inquiry de Princeton afin d’en discuter. Et visiblement, une telle découverte ne poserait pas de problème.

Andrew Davison, prêtre anglican et théologien de l’université de Cambridge qui a notamment participé au programme, estime que la communauté non religieuse a tendance à «surestimer les défis que les personnes religieuses» rencontreraient si jamais des preuves de vie loin de la terre faisaient surface, rapporte Futurism. Chrétiens, Juifs et Musulmans n’auraient aucun mal à s’y faire, assure-t-il.

Faut-il voir dans ce programme un signe explicite d’une découverte prochaine d’extraterrestres? L’idée peut faire sourire.

Pourtant, l’humanité n’a jamais été aussi proche de percer les mystères de l’univers, notamment grâce au lancement le 25 décembre 2021 du télescope James-Webb, le plus puissant jamais construit.

Une merveille de technologie spatiale qui permet d’observer les premières galaxies et étoiles, tout en passant au peigne fin les différentes exoplanètes.

Source Slate