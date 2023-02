Pourquoi la fille de Karine Le Marchand s’appelle Alya ?

Karine Le Marchand est maman d’une fille de 20 ans, l’animatrice de L’amour est dans le pré a partagé une photo d’Alya lorsqu’elle n’était encore qu’une enfant. Mais pourquoi sa fille s’appelle-t-elle Alya ?

La ravissante Alya apparaît avec une chevelure caramel bouclée, le regard tendrement posé sur sa maman. En légende, Karine Le Marchand écrit : « J’adore cette photo. Ce regard de ma fille posé sur moi me donne des ailes et une force immense. Merci ma chérie d’être celle que tu es. Je t’aime Alya. »

Alya, la fille de Karine Le Marchand

Une photographie déjà likée par presque 25 000 fans, tous admiratifs de sa beauté mais aussi de l’amour « avec un grand A » présent dans ses yeux d’enfant. Interrogée par un internaute qui lui demandait si Alya ressemblait plus à son papa ou à sa maman, l’animatrice a sobrement ajouté : « 50/50. »

L’origine du père

Très discrète sur l’identité du père d’Alya, Karine avait dévoilé quelques rares informations lors d’une interview accordée au magazine Magicmaman. La présentatrice de M6 avait expliqué comment elle avait choisi le prénom de sa fille avec son ex-compagnon.

« Le père de ma fille est juif-hongrois. Mon père vient du Burundi. Nous avions très envie pour notre fille d’un prénom qui évoquait nos deux origines. Chose qui n’était pas facile !

Et nous avons trouvé Alya. Alya qui veut dire en swahili (donc pour les origines de mon père) « la plus fervente », et en hébreu « la montée vers Dieu qui passe par le retour à la terre promise » », avait-elle alors confié.

Un enfant « miracle » pour Karine, qui était auparavant persuadée d’être stérile.

