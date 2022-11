Pourquoi la circoncision juive séduit les non-juifs américains ?

Alors qu’en Europe, l’interdiction de la circoncision est d’actualité, certains parents américains optent pour des mohels plutôt que des médecins afin d’effectuer la circoncision de leurs fils, alors même qu’ils ne sont pas juifs eux-mêmes.

Lorsqu’Allison Finch, une mère de 36 ans, a eu son premier fils en 2007. Elle l’avait circoncis avant de l’emmener à la maison. Mais la circoncision était esthétiquement inégale, un résultat qui l’a fait regretter son choix de l’avoir fait en milieu hospitalier. « Nous étions trop impressionné et nous ne savions pas qu’il y avait une autre solution », dit-elle. Alors, quand son deuxième fils, Henry est né en 2011, elle et son mari Robert ont emprunté un itinéraire bien différent. Bien qu’ils soient des chrétiens pratiquants, ils décident de faire appel à un mohel pour la circoncision de leur fils. Le mohel est une personne juive formée pour effectuer une circoncision rituelle ou Brit Mila. Brit Mila en hébreu, veut dire «l’alliance de la circoncision ».

Conformément à la tradition juive, la famille a demandé au mohel de circoncire Henry le huitième jour de sa vie. Les Finch ne sont pas les seul non-juifs a ressentir un lien avec les éléments traditionnels juifs. Des statistiques fiables sur les circoncisions religieuses sont difficiles à trouver. Mais plusieurs mohels ont remarqué une légère hausse de leur popularité au cours des dernières années.

L’avantage d’une circoncision juive

En milieu hospitalier, les parents ne peuvent pas nécessairement être présents lors de l’opération. Les Finch ont raconté que les membres du personnel de l’hôpital sont « juste arrivés pour nous dire que cela avait été fait et comment en prendre soin. » À une circoncision traditionnelle juive, le bébé est circoncis en présence de sa famille. Traditionnellement on le pose sur un oreiller qui a été placé sur les genoux d’un membre de la famille. Les mohels ont des méthodes variées pour réconforter le bébé. Par exemple, une solution de sucre, une goutte de vin, ou une anesthésie topique ou injectable.

Philip Sherman, un mohel et un chantre à la Congrégation Shearith Israël, une synagogue à New York, estime qu’il a fait plus de 21.000 circoncisions au cours de sa carrière de 40 ans. Il en fait maintenant une ou deux par mois pour des non-Juifs. Sherman explique qu’il ne fait pas bénédictions juives à la circoncision d’un enfant non-juif. Il explique que ses circoncisions ont toujours un élément spirituel. Aussi, la plupart des parents lui disent qu’ils l’ont recherché des raisons religieuses.

«Les familles qui cherchent des mohels traditionnels comme moi veulent quelqu’un qui est non seulement un super-spécialiste, mais quelqu’un qui est religieusement attentif, » dit-il. « Ils cherchent la composante spirituelle et cherchent souvent à le faire dans le contexte de leur propre religion ou la spiritualité. » En fait, Sherman a un site Web entièrement dédié aux «circoncisions holistiques, » pour familles non-juives. Ces circoncisions impliquent la même technique que lors d’une cérémonie juive traditionnelle mais sans les bénédictions.

L’alternative

Sherman ouvrent la cérémonie avec une prière humaniste. Ainsi, il encourage les familles à ajouter leurs propres lectures, des chansons et des prières. Il établit une distinction claire entre son travail et le domaine médical: «Je n’effectue aucune procédure médicale » explique t-il. « Tous les circoncisions que j’effectue sont de nature religieuse. Si elle est pour une famille non-juive, il peut y avoir des lectures bibliques, des psaumes, des bénédictions et des prières qui sont récitées « .

«Nous étions vraiment heureux d’être en mesure de fusionner notre propre foi avec cette cérémonie », racontent Joe et Carrie Dilley, deux psychologues qui vivent près de Pasadena, en Californie. Ils ont décidé qu’ils voulaient une cérémonie plus axée sur la famille pour leur fils, par opposition à une circoncision à l’hôpital. Carrie, dont la famille a une ascendance juive a d’abord essayé de comprendre la cérémonie juive traditionnelle en assistant à celle de son neveu. Les Dilleys ont trouvé la cérémonie significative et ont apprécié le fait que la famille élargie puisse y assister. « Le but est simple, les gens doivent savoir qu’il ya une alternative qui est mieux, plus compatissante, plus douce que ce que les médecins ou les hôpitaux peuvent faire. »