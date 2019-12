Pourquoi je soutiens Guideon Saar par Emmanuel Navon

J’ai exprimé jusqu’à présent par écrit mon soutien à Guideon Saar en Hébreu et en Anglais, mais pas en Français. Si je le fais finalement c’est parce qu’on me l’a demandé, et si j’avais hésité à le faire jusqu’à présent c’est parce que le public juif francophone est excessivement émotionnel et souvent agressif et insultant sur les réseaux sociaux lorsque l’on évoque Benjamin Nétanyahou. Et puisque je m’adresse à un public francophone sur Benjamin Nétanyahou, je commencerai en allant tout droit au but : non, ce n’est pas par amertume que je critique Nétanyahou. C’est que cette accusation est récurrente sur les réseaux sociaux. Quand je critique Nétanyahou, on ne répond pas à mes arguments mais on m’accuse d’être amer. En revanche, lorsque je soutiens Nétanyahou (ce que je fais souvent contre ses détracteurs dans les médias anglophones et sur les campus américains) on ne m’accuse pas d’opportunisme. Cet « argument » n’en est pas un précisément parce qu’il n’est utilisé qu’à sens unique.Lire la suite sur tel-avivre.com