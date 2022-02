Pourquoi il n’y avait pas de « R » dans ce discours de Bar Mitsva?

3 petites-grandes histoires sur le Rav Kapach. Par la journaliste Sivan Rahav-Meir.

Connaissez-vous le Rav Yossef Kapach ? Ce fut l’un des plus grands rabbins du Yémen, commentateur et traducteur de Maïmonide, lauréat du prix Israël.

Sa petite fille, Einat Kapach,m’a raconté quelques petites-grandes histoires sur son grand-père « A part sa grandeur en Torah, son silence aussi était peu commun. Ce n’était pas seulement la capacité de s’asseoir, avec persévérance, pendant des heures, des jours, des semaines et des années avec les livres. C’était le silence intérieur qui était en lui. Toujours complètement concentré, sans se disperser…

Si je jouais avec la fourchette en tapant sans arrêt dans la salade sur la table, grand-père disait avec un sourire : » Qu’est-ce que la fourchette t’a fait, pourquoi tu l’empêche de se reposer? « .Par rapport à lui, le monde entier semblait être dans un bruit constant, un manque de concentration, distrait, soumis aux évènements extérieurs.

Le discours de Bar-Mitsva

« Une fois un père et son fils sont venus le voir. Le fils avait du mal à prononcer la lettre R et à sa place disait L, ce qui provoquait chez lui une peur constante que l’on se moque de lui. Lorsque le temps de sa bar mitsva est arrivé, tout le monde stressait…Mon grand père a rassuré l’enfant, s’est longuement assis avec lui et lui a préparé un discours complet de bar mitsva sans la lettre R!

Il y a des années, dans une interview à la presse, on a demandé à grand-père : si tu rencontrais Maimonide, que lui demanderais tu ? Papy a répondu : je ne lui demanderais rien. Je lui dirais merci beaucoup. » En sa mémoire.