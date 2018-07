Pourquoi Gal Gadot refuse de signer pour la suite de Wonder Woman

Gal Gadot pose ses conditions. La star israélienne qui a récemment incarné Wonder Woman au cinéma ne rempilera pas dans son rôle…à moins que… Du 15 juillet au 15 août, Coolamnews publie ses meilleurs articles de l’année écoulée. Article publié le 12/11/2017

Nouveau rebondissement lié aux problèmes de harcèlement sexuel dans l’industrie du divertissement à Hollywood. L’actrice et désormais superstar Gal Gadot, ne veut plus de Brett Ratner et de sa société de production « RatPac-Dune Entertainment », qui a contribué à la production de Wonder Woman, dans le cadre de son accord de cofinancement avec Warner Bros.

Le film a rapporté plus de 400 millions de dollars à l’international. Un initié de Warner Bros. a expliqué: « Brett a gagné beaucoup d’argent grâce au succès de Wonder Woman, grâce à sa société qui a aidé à financer le premier film. Mais les règles ont changé. Gal Gadot ne veut plus signer pour la suite à moins que Warner Bros ne se débarrasse de Brett ».

Gadot est fidèle à ses principes

« Gadot est fidèle à ses principes. Elle connaît aussi la meilleure façon de frapper des gens comme Brett Ratner…au portefeuille. Plus tôt ce mois-ci, Gadot a posté sur Instagram: «L’intimidation et le harcèlement sexuel sont inacceptables! Je suis aux côtés de toutes les femmes courageuses qui se confrontent à leurs peurs et qui s’expriment »

Réalisateur et producteur Brett Ratner a été accusé de harcèlement sexuel par six femmes, dont l’actrice Natasha Henstridge selon un rapport publié mercredi par le Los Angeles Times.

La star de « Wonder Woman », Gal Gadot, avait déserté, le mois dernier, une cérémonie de remise des prix en l’honneur de Ratner. Elle devait initialement remettre le prix de l’arbre de vie à Ratner lors d’un dîner au Loews Hollywood Hotel. Elle a été remplacée par la réalisatrice Patty Jenkins.