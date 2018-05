Pourquoi Erdogan veut prendre le leadership de la cause palestinienne….

Le ton monte entre la Turquie et Israël. Après que les forces israéliennes eurent tué plus de 60 émeutiers Palestiniens en bordure de Gaza, Ankara a violemment critiqué l’État hébreu. « Netanyahu est le Premier ministre d’un État d’apartheid, qui occupe les terres d’un peuple sans défense depuis plus de 60 ans en violation des résolutions de l’ONU », a écrit sur son compte Twitter le président turc, Recep Tayyip Erdogan……Analyse…….