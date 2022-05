Pourquoi cet israélien n’a pas remporté le concours international de chimie ?

Voici une lettre reçue par la journaliste Sivan Rahav-Meir. « Bonjour Sivan, je m’appelle Nehama Spielman, directrice de l’éducation sociale au kibboutz Tirat Zvi. Je pense qu’il est important de publier l’histoire suivante :

Neta Eiger, élève en classe de 1e du kibboutz, s’est rendu à l’étranger pour participer à un concours de renommée mondiale. Il s’agit des Jeux olympiques internationaux de chimie de Mendeleev (à propos, Neta est un descendant du rabbin Akiva Eiger qui était célèbre pour son génie).

Les six meilleurs jeunes chimistes du pays ont été envoyés d’Israël au concours, parmi lesquels Neta. Il a excellé dans les deux premières étapes. Il était premier et de loin. Mais malheureusement, le troisième et le plus important test de laboratoire a eu lieu samedi dernier, pendant chabbat.

Un concours le chabbat

Malgré les premières promesses d’autoriser Neta à être testé vendredi ou samedi soir, concrètement, il n’a pas été autorisé à le faire. À notre avis, Israël devrait insister là-dessus en tant que politique officielle, et non comme un avantage privé pour Neta.

Au final, Neta n’a pas passé le test samedi. Pour nous – il a réussi un autre test. Au kibboutz et dans son école de Sdé Eliyaou, on lui prépare une réception de champion du monde. « Il s’est préparé à ce concours pendant trois années entières, c’est un chimiste hors pair. Il est revenu en Israël, sans trophée, mais avec beaucoup de foi et de fidélité aux valeurs. »

(Sur la photo : Neta, avec la kippa, en compétition)