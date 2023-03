Pourquoi ce nazi s’écria « Pourim 1946 » avant d’être pendu ?

1946, c’est la date du fameux procès de Nuremberg où les criminels nazis furent jugés et condamnés à mort pour leurs atrocités. Les criminels qui voulurent exterminer le peuple juif furent écroués. Parmi eux, onze hommes furent condamnés à la pendaison. Cette exécution était exceptionnelle pour des militaires, habituellement fusillés sur le peloton. L’un d’entre eux s’écria Pourim 1946 !

Pourim 1946 ! Quelques heures avant la pendaison des accusés, Göring, l’un d’eux, se suicida en avalant du cyanure. Ainsi, ils n’étaient plus que dix…

Dix hommes pendus qui voulurent exterminer le peuple juif, précisément l’année codée dans la Méguila ; année elle-même inscrite au lieu où furent pendus dix fils d’Haman qui, eux-aussi, tentèrent d’exterminer le peuple juif…

Mais ce n’est pas tout.

Le Newsweek du 28 octobre 1946, (rubrique affaires étrangères, page 45) envoya sur place des journalistes afin de couvrir l’événement. Ils décrivirent la scène et relatèrent, qu’au moment même de son exécution, l’un des criminels condamnés, Julius Streicher, instituteur et officier du troisième Reich, s’arrêta un instant les yeux hagards et fixa l’assemblée avant d’hurler :

“Pourim 1946 !!”

L’événement fut retranscrit également par France Soir.

Les faits parlent d’eux-mêmes. La requête d’Esther fut exaucée par le Maître du Monde. Pendant des millénaires, les propos de la reine Esther semblaient ne pas avoir de sens, mais aujourd’hui, nous savons que la Méguila a vu au travers de l’Histoire. Elle nous a enfin révélé ses mystères cachés…

SOURCE: Rav Chalom GUENOUN – © Torah-Box