Pourquoi Biden n’appelle pas Netanyahou ?

Le président Joe Biden n’a pas encore jugé prioritaire de parler au Premier ministre Benjamin Netanyahou. La question a été soulevée lors du briefing devant la presse. La porte-parole Jen Psaki s’est vu demander: « Pouvez-vous expliquer ce que l’administration tente de réaliser au Moyen-Orient? Par exemple, voit-elle toujours les Israéliens et les Saoudiens comme les membres d’une alliance importante? «

Après une série de questions sur l’actualité internationale, Jen Psaki a été contrainte de répondre à « LA » question. Israël et l’Arabie saoudite sont-elles toujours des alliés importants des États-Unis pour Jo Biden ? La porte-parole de la Maison Blanche n’a pas fourni de réponse claire. Ce n’est que plus tard, réalisant son erreur qu’elle a noté: « Nous avons une relation longue et importante avec Israël. »

Dans un premier temps, sa réponse a été évasive: « Il y a des processus en cours et également inter-gouvernementaux en cours. Nous avons approuvé une réunion intergouvernementale la semaine dernière pour discuter d’un éventail de questions liées au Moyen-Orient. Je pense que ces processus politiques doivent pouvoir se cristalliser avant de présenter nos approches en matière de sécurité nationale. Nos discussions porteront sur une gamme de questions. «

Les journalistes insistent. Ils ne sont pas satisfait par cette réponse typiquement « langue de bois ». L’un d’eux demande à Jen Psaki lors du briefing pourquoi Netanyahou et Biden ne s’étaient pas encore parlé, et quand une telle conversation aurait lieu. « Je n’ai pas de date ou de calendrier précis à donner », répondit-elle. « Je peux garantir qu’il parlera bientôt au Premier ministre, et il compte bien le faire.

Biden boude-t-il ?

Lorsqu’on lui a demandé si Biden faisait exprès de « bouder » Netanyahou, Psaki a répondu par la négative: « Il connaît Netanyahou depuis longtemps. Nous avons une relation longue et importante avec Israël. Le président le connaît et a travaillé avec lui sur une variété des questions qui ont suscité un engagement mutuel », a-t-elle ajouté. « La raison pour laquelle Biden n’a pas encore appelé est que nous ne sommes en fonction que depuis trois semaines et demie. Il n’a pas encore parlé à tous les dirigeants. »

La conversation qui n’a toujours pas eu lieu entre Biden et Netanyahou suscite un grand intérêt à la fois en Israël et aux États-Unis. Car contrairement à Biden, Trump et Barack Obama se sont entretenus avec Netanyahou quelques jours après être entrés en fonction.

Cette semaine, en réponse à cette même question, Netanyahou a déclaré: «J’ai parlé avec Biden immédiatement après sa victoire. Le Premier ministre a ajouté: « Il appellera. Je n’ai aucun doute à ce sujet. Il n’a pas encore entamée ses appels dans la région. Notre alliance avec les États-Unis est forte. Nous ne serons pas d’accord sur tout, mais notre alliance est forte. «