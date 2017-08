Pourparlers secrets israélo-russes pour limer les dents de l’Iran©

Israël a tenu des pourparlers secrets avec la Russie et les Etats-Unis dans le but de réduire l’influence iranienne grandissante en Syrie, selon ce que rapporte le journal israélien de gauche Haaretz. qui cite des diplomates occidentaux.

Selon ce reportage, une série de rencontres secrètes concernant le cessez-le-feu dans le Sud de la Syrie se sont déroulés en Jordanie et en Europe et les parties ont discuté de la création de zones de sécurité à la frontière syro-israélienne et jordano-syrienne.

Israël se dit très préoccupé par l’influence iranienne qui est en voie de s’accroître, à l’issue de la désescalade dans ce pays en proie à la guerre et l’Etat Hébreu promeut l’idée que les « forces iraniennes » (y compris ses milices comme le Hezbollah ou d’autres) doivent être expulsées de Syrie, une fois les combats terminés.