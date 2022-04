Pour Yom Hashoah, la TV islamiste de Gaza se déchaine

L’analyste politique palestinien Ahmad Abd Al-Rahman a déclaré dans une émission du 7 avril 2022 sur Al-Quds Al-Youm TV (Gaza – Djihad islamique) que la shoah et l’image des Juifs comme pauvres et opprimés étaient des mensonges utilisés par les sionistes pour exercer un chantage et amener les Juifs dans la « soi-disant Terre Promise ». Il a félicité Al-Quds Al-Youm TV et d’autres médias de la « résistance » pour avoir dénoncé ces mensonges.

Interviewer TV islamiste :

« L’image dépeinte par l’occupation sioniste [des Juifs comme] une nation de personnes misérables et innocentes qui ont été déplacées dans le monde entier, et qui ont été ciblées, brûlées et mises dans des chambres à gaz, et qui ont ensuite été amenées en Palestine, où ils sont également ciblés. Pensez-vous que c’est toujours l’image gravée dans l’esprit de la communauté internationale ? »

Ahmad Abd Al-Rahman :

« Absolument pas. Les choses ont changé depuis [ce qu’elles étaient] il y a 20-30 ans. Le gros mensonge avec lequel ils ont recruté les médias du monde entier. Et puis ils ont menti aux nations du monde. Ils font chanter l’Allemagne et d’autres pays à ce jour avec le mensonge sur l’Holocauste et ainsi de suite.

« Je pense que tout cela était un complot pour amener les Juifs ici. C’était un complot pour intimider le monde afin qu’ils viennent dans la soi-disant ‘Terre Promise’ du miel, de la manne et des cailles. Aussi, je crois que grâce aux efforts des médias de la résistance – comme votre honorable chaîne et d’autres chaînes de télévision, qui sont populaires ici et dans la nation arabe et islamique, et même en Occident – l’image est devenue beaucoup plus claire. Ce mensonge a enfin été exposé.

« Ainsi, il est devenu clair que cet ennemi est criminel et meurtrier. »

SOURCE: MEMRI