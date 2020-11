Pour votre sécurité, 2 ou 3 choses à savoir sur l’Iran

Depuis la prise du pouvoir par les Ayatollah en 1979, l’Iran, devenu république islamique, n’a cessé de créer des cellules terroristes dormantes à travers le monde, via leur satellite libanais, le Hezbollah et via le Corps des Gardiens de la Révolution, milice spécialisée dans l’agitation et la répression.

L’Iran a infiltré notamment l’Amérique latine sous couvert d’activités commerciales ou culturelles, de connivence avec les groupes révolutionnaires locaux et les expatriés de la Shiah.

Les pays concernés sont surtout l’Argentine, la Bolivie, le Vénézuela, la Colombie, le Paraguay et le Brésil. Le trafic de la cocaïne et le blanchiment d’argent ont financé les opérations terroristes du Hezbollah au Moyen Orient et la déstabilisation des régimes pro-occidentaux, via l’ALBA, alliance bolívarienne des peuples d’Amérique, menée par le couple Chavez-Castro.

Les ayatollahs ont lancé un programme de fabrication de bateaux à propulsion nucléaire, pour narguer les sanctions américaines. Le président Rouhani incite instamment les Palestiniens à mener le djihad contre Israël et les Juifs, selon l’agence Fars.

Evidemment, la capacité de nuisance de l’Iran n’est plus à démontrer que ce soit en Irak, en Syrie ou au Yemen. Partout ou les mollahs décident d’intervenir, le chaos finit par s’installer.