Pour votre défense vous ne pouvez trouver meilleur avocat que celui d’Israël

Quels que soient les motifs d’inculpation, l’avocat made in Israël trouvera toujours quelques arguments parfaitement plausibles à faire valoir. Un exemple entre mille: l’avocat défend la thèse qu’il est parfaitement capable de vous faire perdre du poids !

Mais si, mais si ! Alors que tout le monde sait combien il est riche en calories, une nouvelle étude scientifique vient de rendre publiques des conclusions qui ne peuvent que réjouir l’amateur de ce fruit si doux et singulier à la langue. En effet, votre bel avocat contient de l’acide oléique dont une de vertus est d’être capable d’activer la partie du cerveau liée à la sensation de satiété, vous permettant de maîtriser vos fringales soudaines.

Et c’est loin d’être la dernière !

Bon pour le cœur, utile pour garder un taux de cholestérol dans des limites convenables, efficace pour gérer au mieux le transit intestinal le plus capricieux, fin renard pour vous faire voir toujours plus loin, accélérateur de cicatrisations en cas de malheur, complice oh combien important pour minimiser les douleurs des menstrues, gardien attentif de la beauté de votre peau, (arrêtons là !), l’avocat contient tous les éléments nécessaires et obligatoires pour vous garder en pleine forme.

Incroyable mais vrai, il est même capable de vous faire voyager avec bonheur sans frais et dans la langue des pays évoqués.

Il suffit de le remettre dans son contexte d’origine, de l’imaginer là-bas, sur ses hauts plateaux mexicains. Il s’appelait alors « aguacate », un mot espagnol tiré lui-même du mot nahuatl « abuacatl » qui signifie « Testicule », (sans doute en référence à sa forme.)

Quand je vous disais que ce fruit valait le détour !

Apparu dans les assiettes européennes dans les années 50, il fut longtemps considéré comme un produit de luxe à consommer avec mille précautions, avant que de se démocratiser sans qu’on sache vraiment comment si vite et à ce point !

La réponse est simple ! Notre avocat le doit au dynamisme d’Israël qui se mit en tête de lui en « faire faire des tonnes » et, juste retour des choses, touche aujourd’hui les dividendes d’un produit qui fait bon poids dans la balance économique de ce petit pays géré comme il se doit !