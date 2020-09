Pour tout connaitre sur la fête de Rosh Hachana, sur les dix jours de pénitence et la fête de Yom Kippour, voici un livret on ne peut plus clair et on ne peut plus complet (160 pages !) proposé par Torah Box. Découvrez également les articles publies par koide9enisrael concernant les fêtes de Rosh Hachana et de Yom Kippour.

! שנה טובה וגמר חתימה טובה