Pour sa 15e édition, le Festival du film français en Israël ouvrira ses portes avec le film au Cinq Césars 2018

Les cinémathèques de Tel Aviv, Jérusalem, Haïfa, Holon, Herzliya, Rosh Pina et Sderot, et le Globus Max Ashdod (Espace Francophone Ashdod) vont accueillir du 13 mars au 7 avril, la quinzième édition du Festival du film français. Un Festival tout particulier car il qui recevra le réalisateur Albert Dupontel qui a obtenu cette année le César du meilleur réalisateur pour son film « Au-revoir, là-haut », 13 fois nommés et 5 fois récompensés par les Césars 2018 et qui, nous avons beaucoup de chance, ouvrira le festival cette année…Lire la suite sur tel-avivre.com