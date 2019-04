L’analyse des résultats du scrutin a réservé quelques surprises en Judée-Samarie. Le Likoud est arrivé en tête, et non l’Union de la Droite, et il est suivi de Yahadout Hatorah, sans doute par la présence de villes orthodoxes comme Beitar Illit, Modiin Ilit ou Emmanuel. Mais au total, la population juive de Judée et de Samarie a voté à 90% pour des partis de droite:Lire la suite sur lphinfo.com