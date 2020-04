Médecins et infirmières de l’hôpital Ichilov de Tel Aviv vous envoient cette vidéo pour Pessah. C’est la pause danse. Il faut s’armer de courage et d’énergie pendant la pandémie de coronavirus.

Alors on danse ! Hag Pessah cacher vesaméah à toutes les lectrices et lecteurs de Coolamnews. Bonne santé à tous et de bonnes nouvelles.