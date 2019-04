Pour Pessah, Esti la caissière généreuse a ému les clients…et tout le pays

C’était jeudi dernier, à la caisse d’une grande enseigne de distribution israélienne (Yinot Bittan) à Richon Letsion. Une caissière va émouvoir les clients par sa générosité.

C’est le genre de situation qui vous réchauffe le cœur. Tout commence par une histoire ordinaire dans un supermarché. Une caissière signale à son client qu’il manque une certaine somme pour régler ses courses.

Le client en question est une personne âgée. L’homme parait embarrassé. Il fouille ses poches, son portefeuille, mais il n’a pas en sa possession la somme demandée. Alors modestement il esquisse un sourire gêné et propose de remettre quelques articles dans les rayons.

La caissière refuse et pour cause. Elle tire un billet de son propre sac et règle la somme manquante. « Bonnes fêtes de Pessah dit-elle avec un grand sourire ». Le vieillard la remercie chaleureusement, il est visiblement ému.

La scène, certes sympathique, aurait pu rester banale et anonyme. Mais parmi les clients qui se pressent dans la file devant la caisse, l’un d’eux prend une photo et décide de raconter l’histoire sur son compte Facebook.

La bonté d’Esti la caissière

« Nous étions tous impressionnés par la spontanéité de cette caissière. D’autres personnes dont moi, avions proposé de régler l’addition de ce vieil homme, mais Esti a refusé, écrit-il avant de citer l’héroïne du jour : « C’est bon, l’argent ne fait pas tout dans la vie. Nous devons aider les plus faibles d’entre nous », a-t-elle expliqué d’autorité.

« Et je me dis que cette caissière au grand cœur perçoit le salaire minimum. Une belle leçon de générosité à méditer », poursuit le client qui a fait la renommée de cette caissière.

Des milliers de partages plus tard sur les réseaux sociaux, la bonté d’Esti la caissière aura fait le tour du pays. A tel point, que les clients la reconnaissent, la félicitent. D’autres, venus au supermarché pour l’occasion, lui offrent des fleurs…bien méritées !