Pour Nancy Pelosi, la plus grande réussite politique du XXe siècle est Israël

Nancy Pelosi : La plus grande réussite politique du XXe siècle a été la création de l’État d’Israël. Nancy Patricia Pelosi, née D’Alesandro le 26 mars 1940 à Baltimore, est une femme politique américaine, membre du Parti démocrate et présidente de la Chambre des représentants des États-Unis de 2007 à 2011 et depuis 2019. Résidente de San Francisco, elle siège depuis 1987 à la législature fédérale pour la Californie. Lire la suite sur israelvalley.com