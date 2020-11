« Pour les Palestiniens, Biden est un sioniste qui conservera l’ambassade américaine à Jérusalem »

Un haut responsable de l’Autorité palestinienne (AP ) a déclaré au quotidien « Israël Hayom » que si la victoire de Biden pourrait aider Abbas à sortir de l’impasse dans laquelle il s’est fourré, l’AP aura du mal à snober une administration Biden comme elle l’a fait avec celle de Donald Trump.

L’Autorité palestinienne a envoyé des messages au président élu américain Joe Biden l’informant que Ramallah est disposée à reprendre les pourparlers de paix négociés par les États-Unis avec Israël à l’endroit où ils se sont interrompus en 2016, a déclaré un haut responsable du personnel du président de l’AP Mahmoud Abbas.

Le président de l’époque, Barack Obama, sous lequel Biden était vice-président, avait présenté au Premier ministre Benjamin Netanyahou et Abbas un document en faveur de la poursuite des pourparlers entre Israël et les Palestiniens. Mais alors qu’Israël a déclaré que même si le plan de l’administration Obama n’était pas à l’avantage d’Israël, il accepterait de discuter de la proposition, Abbas n’a même pas daigné répondre au président Obama.

L’ambassade restera à Jérusalem

Le responsable de l’AP a également déclaré que bien que Biden et son personnel aient indiqué que l’ambassade des États-Unis en Israël resterait à Jérusalem et que les États-Unis la reconnaissance par le président Donald Trump de Jérusalem en tant que capitale d’Israël, Abbas demanderait à Biden de ramener l’ambassade à Tel Aviv.

Avant la fin de l’élection présidentielle de 2020, le conseiller d’Abbas, Nabil Shaat, a déclaré que les Palestiniens verraient «la défaite de Trump comme un grand succès pour nous», et a ajouté que les Palestiniens demanderaient à Biden de rouvrir immédiatement la mission de l’OLP à Washington.

Abbas aura du mal à dire non à Biden

Les dirigeants de l’Autorité palestinienne se réjouissaient samedi soir à l’annonce de l’élection de Joe Biden. Cependant, de plus en plus de hauts responsables de l’Autorité palestinienne disent que si la victoire de Biden aidera Abbas « à sortir de l’impasse dans laquelle il s’est fourré », lorsqu’il a décidé de boycotter l’administration Trump, les Palestiniens auraient du mal à refuser la demande de Biden de retourner à la table des négociations.

Un autre conseiller principal d’Abbas a déclaré à Israel Hayom que « Biden est connu pour sa proximité envers sraël et ses positions pro-sionistes. Il a dit à plusieurs reprises qu’il était sioniste et entretenait des relations amicales avec Netanyahou depuis plus de 30 ans. «

Une épée à double tranchant

Il a ajouté: « Nous ne serons pas en mesure de rejeter Biden facilement, comme nous le pouvions avec Trump, et cela pourrait s’avérer être une épée à double tranchant. Obama était le président le plus pro-palestinien et il m’est difficile d’imaginer Biden adoptant une politique similaire à la lumière de ses déclarations selon lesquelles il ne déplacera pas l’ambassade des États-Unis à Tel Aviv et n’annulera pas la décision de l’administration Trump de reconnaître Jérusalem comme capitale d’Israël. «

Pendant ce temps, avant l’annonce de la victoire de Biden samedi, Abbas a déclaré qu’il annoncerait que l’AP relancerait la coopération en matière de sécurité avec Israël et les États-Unis en cas de victoire démocrate, a rapporté le site d’information arabe indépendant basé à Londres Elaph.