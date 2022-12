Pour les chercheurs israéliens, il faut méditer 10 minutes par jour !

Etude israélienne : « Méditer » calme l’esprit, vivifie les circuits, bref, recharge les accus !

A méditer ? Dans le cadre des bonnes résolutions qui ne manquent en principe jamais d’accompagner la venue de chaque nouvelle année (civile), des projets du style « se mettre au régime, retrouver la ligne de ses vingt ans, arrêter de fumer ou faire du sport », plus souvent qu’à son tour, attiré par un parfum d’exotisme, vient l’intention de s’inscrire dans un cours de méditation sans pour autant savoir réellement comment ça marche !

La méditation, une pratique ancienne qui favorise la connexion entre l’esprit et le corps a fait l’objet d’une étude israélienne très sérieuse, publiée il y a quelque temps dans la revue scientifique « Frontiers of Neuroscience » .

Il faut se rendre compte que si vivre en Israël est un bonheur de chaque instant comparé à moult pays où sévissent antisémitisme et antisionisme des plus virulents, le fait qu’Eretz soit en état de guerre permanent n’aide pas non plus à vivre parfaitement détendu, sans la moindre trace de stress !

La méditation, une discipline vieille comme Hérode

Et c’est là qu’intervient la méditation, une discipline vieille comme Hérode et toute nouvelle à la fois ! Ainsi, sous la houlette d’Hedy Kober, une scientifique israélienne formée à l’Université de Tel Aviv qui a obtenu ses diplômes à l’Université de Columbia avant que de devenir actuellement directrice du laboratoire de neurosciences cliniques, professeur agrégé de psychiatrie et de psychologie à Yale, l’auteur principal de l’étude en question, de déclarer :

« Nous savions depuis longtemps que les personnes qui pratiquent la méditation pendant quelques semaines ou quelques mois ont tendance à mieux performer aux tests cognitifs, mais nous savons maintenant qu’il n’est nul besoin d’y passer des semaines pour voir une amélioration », confirme -t-elle…

10 minutes/jour suffisent largement !

Cette scientifique qui étudie donc le fonctionnement du cerveau a trouvé un complice en la personne de Doron Libshtein, un expert en méditation d’origine israélienne lui aussi.

Cet homme qui avoue le plus simplement du monde avoir commencé à méditer en 1998, lorsque sa belle-mère lui apprit comment faire a créé une émission de télévision suivie actuellement par plus de trois millions de téléspectateurs !

Vous ne pouvez pas vous brancher sur la « Chaine Mentors » ? Pas d’affolement ! Il suffit de lire un passage de sa dernière publication qui stipule, là encore le plus simplement du monde ( ! ), qu’il n’existe pas de bonne ou de mauvaise façon de méditer. Aucune technique n’est meilleure qu’une autre, écrit-il. C’est une pratique très personnelle qui diffère d’un individu à l’autre. Et de conclure : L’essentiel est de prendre le temps de se nettoyer l’esprit le plus possible, se détendre et refouler toute stimulation extérieure »…

Voilà qui est rassurant…Quoique… Comment savoir si vous faites bien ? C’est tout simple : Vous saurez que votre méditation est réussie si vous vous sentez après ces 10 minutes, totalement apaisé, comme refait tout neuf de l’intérieur, prêt à affronter calmement tous les aléas possibles (et impossibles) d’une vie en Terre Promise…