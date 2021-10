Pour le grand Mufti de Jérusalem, la destruction d’Israël est inévitable

Le grand Mufti de Jérusalem Muhammad Hussein, a assuré aux téléspectateurs de l’AP que la destruction d’Israël, la « libération » de Jérusalem et son « retour à l’Islam » n’étaient qu’une question de temps.

PA Mufti Muhammad Hussein : « L’injustice passera certainement et l’occupation (c’est-à-dire Israël) passera. Si nous nous tournons vers l’histoire de la Palestine, elle a été occupée par de nombreux peuples, et de nombreux envahisseurs y sont entrés. Mais à la fin, l’occupation est partie et les envahisseurs sont partis. Jérusalem sera certainement libérée. Elle reviendra à l’étreinte de l’Islam, noble et forte avec ses lieux saints et ses habitants. Et le mal passera, si Allah le Tout-Puissant le veut.

[Official PA TV, Fatwa , 29 septembre et 1er octobre 2021]