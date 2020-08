Pour l’Autorité palestinienne, l’histoire juive de Jérusalem est «fabriquée»

Les Palestiniens conservent l’espoir de créer un État sur une terre dans laquelle ils n’ont pas d’histoire nationale ou politique ancienne. Ils se sentent menacés par les plus de 3000 ans d’histoire juive. L’ONG Palestinian Media Watch rapporte régulièrement les mensonges de l’Autorité palestinienne (AP) à propos de l’histoire juive de la capitale d’Israël.

Des milliers de découvertes archéologiques, y compris des pièces de monnaie, des timbres, des inscriptions hébraïques et plus, dont beaucoup remontent à la période du Premier Temple, témoignent toutes de l’histoire juive florissante du pays. En conséquence, le déni de l’histoire juive en terre d’Israël et en particulier à Jérusalem est une composante centrale de l’idéologie politique nationale de l’AP. Il est régulièrement exprimé par le chef de l’Autorité palestinienne Mahmoud Abbas lui-même ainsi que par d’autres hauts responsables de l’AP.

Récemment, l’Autorité palestinienne a produit un film télévisé d’Abbas, niant à nouveau l’histoire d’Israël à Jérusalem, affirmant que les Palestiniens doivent «affronter les complots [israéliens] qui sont tissés contre lui pour forger son identité et changer son caractère». Pendant que la voix d’Abbas se fait entendre, des images de Juifs visitant le mont du Temple sont montrées:

Cris: Allahu Akbar! Allahu Akbar! Abbas: «Nous sommes ici aujourd’hui – avec notre nation, nos peuples et tous les musulmans et chrétiens de notre région et du monde derrière nous – pour sauver Jérusalem et la défendre, et pour affronter les complots (image de juifs ultra-orthodoxes visitant le Mont du Temple) et changer son caractère (image d’un juif ultra-orthodoxe récitant des prières au Mur occidental). Surtout après ces récentes décisions américaines qui violent le droit international et provoquent la sensibilité de tous les musulmans et chrétiens.

[Official PA TV Live, 27 juin 2020]