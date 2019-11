Pour changer le mode de scrutin en Israël… Par Richard Sitbon

Et pourquoi pas des élections pour le peuple ?

A chaque élection, des mots comme « changement » et « espoir » sont utilisés. Espoir que l’on puisse prévenir les guerres, traiter efficacement de la misère, de l’injustice ou de la dégradation de l’environnement. Hélas, le système en vigueur en Israël fait que ses espoirs, ses attentes relèvent plus de la propagande que d’une volonté sérieuse des élus. Les pratiques démocratiques Israéliennes se sont dégradées et les élections représentent davantage des gestes de soumission de la part des électeurs que des actes de liberté. Les dernières élections ont définitivement montré les limites du système actuel.Lire la suite sur lphinfo.com