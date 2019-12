Pour Abbas, « Israël drogue et corrompt les Palestiniens »

Lors d’une récente conférence contre la corruption organisée par l’Autorité palestinienne, le président Abbas a réitéré la diffamation de l’AP selon laquelle Israël fournit activement de la drogue aux Palestiniens afin de ruiner leur avenir.

Abbas: «L’occupation plante la corruption parmi nous… Si nous ne l’avons pas, cela nous amène des corrompus. Par conséquent, nous voyons des substances comme le cannabis et les drogues, etc., ainsi que des produits illicites qui entrent dans notre pays. Ils veulent lutter contre notre existence… Ils ne veulent pas que nous ayons un avenir.

La même diffamation a été diffusée par un officiel du Fatah et chroniqueur régulier du quotidien officiel de l’Autorité palestinienne, Muwaffaq Matar, qui a déclaré que les forces de sécurité israéliennes préféreraient que les enfants palestiniens détiennent des «aiguilles à drogue» plutôt que des «livres, des stylos ou des outils de travail»:

Les forces de sécurité de l’occupation israélienne souhaitent qu’il y ait des aiguilles à drogue dans les mains des enfants, des jeunes et des jeunes au lieu de livres, de stylos ou d’outils de travail, car les aiguilles à drogue tuent l’âme et conduisent les utilisateurs à une phase d’impuissance.

L’éditorial du quotidien palestinien prétendait également qu’Israël «fermait les yeux» sur les revendeurs qui vendent de la drogue aux portes des écoles palestiniennes, notant que les trafiquants de drogue sont les «pions» israéliens envoyés pour faire tomber les jeunes Palestiniens dans les griffes des Israéliens.

Les forces d’occupation israéliennes creusent partout dans le camp de réfugiés de [Shuafat] [à Jérusalem] à la recherche de jeunes combattants, mais elles ferment les yeux sur les trafiquants de drogue qui vendent leurs poisons aux portes des écoles du camp, sachant que la police des autorités d’occupation les sécurise et les protège secrètement…

Les trafiquants de drogue sont les pions de l’occupation, dont le but est de faire tomber nos jeunes hommes et femmes dans les griffes des forces de renseignement israéliennes. Cela signifie qu’ils sont plus dangereux pour la société, les valeurs et le droit que tout espion ou agent dont la mission mène au meurtre de civils ou à la mise en danger des intérêts nationaux. »

[Quotidien officiel de l’Autorité palestinienne Al-Hayat Al-Jadida , 12 décembre 2019]