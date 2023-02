Pompéo candidat à la Présidence US : « Le terroriste Mahmoud Abbas a tué beaucoup de gens »

L’ex-Secrétaire d’État américain, Mike Pompeo, possible candidat à la présidence en 2024, a réitéré jeudi son soutien inconditionnel à Israël et a dénoncé l’implication du dirigeant palestinien Mahmoud Abbas dans le terrorisme.

« Voilà ce que nous pensons : qu’est-ce qui est dans l’intérêt de l’Amérique ? S’asseoir et attendre Abou Mazen, terroriste connu de tous, qui a tué beaucoup, beaucoup de gens, y compris des Américains, et donné de l’argent à ces martyrs, pour les récompenser ? », a-t-il déclaré dans un entretien au podcast One Decision. Lire la suite sur lemondejuif.info