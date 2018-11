Est-ce de l’aveuglement ou de la mauvaise foi ? Malgré l’hostilité permanente et les actions meurtrières perpétrées par des terroristes soutenus et glorifiés par l’Autorité palestinienne, de nombreux Etats dans le monde maintiennent leur soutien à cette entité qui menace en permanence l’Etat d’Israël et ses citoyens. Pourtant, il est facile de connaitre les véritables intentions […] Lire la suite sur lphinfo.com