Plus d’un quart des britanniques tiennent des propos ou expriment des opinions antisémites

The Institute for Jewish Policy Research a mené le sondage le plus important et le plus détaillé sur les attitudes envers les Juifs et Israël jamais effectué en Grande-Bretagne. Le résultat est sans appel: selon le sondage publié mercredi et cité par la BBC, plus d’un quart des britanniques sont d’accord avec des allégations antisémites mais cela ne signifie pas que les britanniques soient antisémites conclue l’étude…

En effet, le sondage a révélé un nombre relativement faible d’adultes britanniques (2,4%) qui expriment une attitude franchement et ouvertement antisémite. Mais lorsqu’on demande s’ils approuvent telle ou telle assertion sur les Juifs comme par exemple : «les Juifs pensent qu’ils sont meilleurs que les autres» ou encore «les Juifs exploitent la victimisation de l’holocauste à leurs propres fins» alors 30% sont d’accord avec au moins une de ce genre de déclaration.

Malgré cela, les résultats indiquent que les niveaux d’antisémitisme en Grande-Bretagne sont parmi les plus bas au monde car le rapport conclut qu’environ 70% de la population de Grande-Bretagne a une opinion favorable des juifs et ne tient ni propos antisémites ni n’a d’idées ou points de vue antisémites.