Plus de droit de vote pour les habitants des implantations?

La coalition fait face à ce qui pourrait être l’un des plus grands dilemmes depuis sa constitution.

D’ici la fin du mois de juin, la Knesset doit reconduire un règlement qui permet de faire appliquer le code pénal israélien en Judée-Samarie et qui procure un certain nombre de droits sociaux et civiques aux habitants des implantations. Ce règlement est revoté systématiquement, tous les cinq ans, depuis 1967. Il permet de conférer aux citoyens de Judée-Samarie un statut identique à ceux du reste du pays aux yeux de la loi.Lire la suite sur lphinfo.com